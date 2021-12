07/12/2021 KL. 06:37

Kunstneren Henrik Elkjær kaster et nostalgisk blik på sin opvækst i Østbyens røde murstensblokke via et nyt kunstværk

Den vejlensiske kunstner Henrik Elkjær, der netop har lavet et kunstværk til boligforeningen Østerbo, giver her et indblik i sin opvækst med opgangens andre børn, Østbyens mange forretninger og tiden som cykelbud.