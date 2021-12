Borgmester kalder nye Sandvad-beboere for brud på lejekontrakt

Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Udlændingestyrelsen bryder ifølge Vejle Kommune kontrakten, når den lader asylansøgere, der efter sigende har en begået alvorlig kriminalitet, bo på Center Sandvad.

Sådan lyder det ifølge TV SYD fra Vejles borgmester Jens Ejner Christensen (V).

»Sammenholdt med det, der står i den oprindelige lejekontrakt, så er det umiddelbart langt fra de beboere, der oprindelig er beskrevet, til dem, der er flyttet ind nu,« siger Jens Ejner Christensen.

I lejekontrakten for Center Sandvad står, at centeret skal bruges til »indkvartering af uledsagede mindreårige asylansøgere og tilhørende forskellige administrative og personalemæssige funktioner.«

Udlændingestyrelsen bekræfter overfor TV SYD, at den har modtaget en henvendelse fra Vejle Kommune og siger derudover, at man vil besvare henvendelsen direkte til kommunen.

Demonstrationer og vagtværn

Center Sandvad har den seneste tid været noget omdiskuteret, bl.a. fordi flere lokale borgere i Sandvad har været utilfredse med planerne og demonstreret imod dem.

Onsdag kunne JP Vejle fortælle, at de første beboere var flyttet ind på Center Sandvad, det skete uden at beboerne i byen eller borgmester Jens Ejner Christensen vidst det.

»Styrelsen har flere gange understreget, at den gerne vil i dialog med os, men vi oplever det modsatte. Vi bliver gang på gang overrasket over, hvad der sker. Jeg er ærlig talt målløs over, hvordan det kører. Det bliver mere og mere mystisk det her,« sagde Jens Ejner Christensen onsdag til JP Vejle.

Derudover indsatte Røde Kors et vagtværn ved centeret for at beskytte de ansatte mod demonstrerende lokalborgere.

