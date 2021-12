Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

En parallel bro med den nuværende Vejlefjordbro. Kørsel i nødsporet eller en udvidelse.

Der kan være mange forslag til, hvordan løser de trafikale problemer på Vejlefjordbroen, der gør, at trafikken på og omkring den ofte sander til. Men nu kan der være en løsning på vej.

I hvert fald har en række partier besluttet sig for at sætte 15 mio. kr. af i den nye infrastrukturplan, som blev vedtaget fredag. Planen beskriver vejprojekter frem mod 2035, og et af de projekter, der skal ses nærmere på, er altså Vejlefjordbroen.

I en pressemeddelelse fra Transportministeret står der, at de 15 mio. kr. skal bruges til at lave en forundersøgelse af udbygningsmulighederne på broen. Ud over en udvidelse er en parallel bro også nævnt som en af de ting, der skal undersøges nærmere.

»Trafikken på E45 over Vejlefjordbroen har været støt stigende de senere år, og der er behov for at undersøge mulighederne for at udvide broen. Broens begrænsede kapacitet kan danne flaskehalse på motorvejsnettet og gøre trafikafviklingen meget sårbar over for uheld,« skriver Transportministeret i pressemeddelelsen.

Det er Vejdirektoratet, der skal lave forundersøgelsen, og det forventes, at det vil tage to år at lave den, således den kan blive præsenteret ved udgangen af 2023.