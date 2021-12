Apoteker efterlyser klar besked om tredje vaccinestik: Skal vi gøre os klar til at hjælpe?

Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Skal apotekerne også kunne vaccinere danskerne mod corona?

Det spørgsmål stiller indehaver af St. Thomas Apotek på Nørretorv i Vejle, Thomas Croft Buck, nu sig selv. Det gør han, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) kaldte vaccinerne for et »supervåben« på onsdagens pressemøde og samtidig lagde an til at øge vaccinekapaciteten.

»Hvis vi apoteker er med i de overvejelser, så ville det være rart, hvis myndighederne meldte u