Asylansøgere ankom til landsby uden varsel til borgmesteren: »Jeg er ærlig talt målløs over, hvordan det kører«

Meldingen om, at de første asylansøgere nu er rykket ind på Center Sandvad vækker dyb undren og hovedrysten på borgmesterkontoret.

Jens Ejner Christensen (V) har intet hørt fra Udlændingestyrelsen, som sent onsdag eftermiddag over for JP Vejle oplyste, at »enkelte beboere« nu er indkvarteret i Sandvad, og at resten vil blive flyttet over de næste par uger.

Nyheden kom som en stor overraskelse for kommunen.

»Vi havde en