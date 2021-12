4,2 mio. julelys: »Lyskæder er populære, og har jeg dem ikke, går folk til naboen«

Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

På flere villaveje landet over er der de seneste år gået sport i at iklæde husgavle og carporte en julebelysning, der på både wattforbrug og kreativitet matcher storbyens varehuse.

Noget tyder dog på, at det ikke kun er beboerne her, der har fået et godt øje til julelysene. Fra 2016 til 2020 er antallet af lyskæder i danske hjem nemlig steget med knap en million fra 3,3 til 4,2 mio. kæder.

Det viser en undersøgelse fra Energistyre