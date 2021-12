Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Vejle.

Hvad med et par uger på Mauritius?

Lige nu er temperaturen omkring 30 grader, der er mange og lange, hvide sandstrande på østaten i Det Indiske Ocean, og tilmed er der imponerende muligheder for at dykke, det mauritiske fusionskøkken er i en kategori for sig selv, og du møder en nysgerrig lokalbefolkning, der tager imod med åbne arme.

Men hvad med Corona? Og den der nye omikron-variant?

Tryghedsgaranti