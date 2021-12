01/12/2021 KL. 11:21

Finlandsparken rykker sig længere væk fra ny ghettoliste

Borgmester Jens Ejner Christensen (V) glæder sig over, at Covid 19 ikke fik en negativ indflydelse på de mange tiltag, der er gjort i og omkring et område, der tidligere har været en del af ghettolisten.