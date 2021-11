Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

»Kraftig forurening - hold afstand!!«

Vejle Spildevand har siden den 8. november forsøgt at holde folk væk fra en alvorlig forurening ved Enghavevej med advarsler og afspærringer. Men alt for mange har valgt at se stort på anvisningerne og bevæge sig for tæt på forureningen alligevel.

Det fortæller Simon Birch, der er ingeniør ved Vejle Spildevand. Ifølge ham har folk bl.a. valgt at gå på cykelstien i stedet for at skifte fortov. E