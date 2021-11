27/11/2021 KL. 10:44

For abonnenter

Bølgen er sikker, men skal sikres med ekstra jern i bunden: Lovliggørelse trækker ud

Bygherren bag Bølgen 3-5 vil forstærke bygningerne med ekstra jern for at få dem lovliggjort. Rapport understreger, at byggeriet er sikkert.