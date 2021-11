Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Op til VB’s hjemmekamp mod FC Midtjylland havde jeg en snak med cheftræner Peter Sørensen.

Det er altid en fornøjelse.

Dels er han en cheftræner, der kan og vil mere end floskler, og derudover er han ikke bange for at give modspil. At udfordre holdninger.

Han har accepteret præmissen i VB ved at tage jobbet som cheftræner, og det står han ved. Jeg står også ved, at præmissen for den nuværende, sportsli