25/11/2021 KL. 17:30

Borgere tror stadig på løsning trods afvisning fra minister: »Vi giver absolut ikke op endnu«

Ministerens opbakning til at lade 15 yderst krævende asylansøgere flytte til byen, får ikke lokalformand i Sandvad til at opgive kampen for, at gruppen ikke ender i landsbyen. Sandvad-borgerne får støtte fra Kristian Thulesen Dahl, som ser flere muligheder for, at asylansøgerne alligevel ikke ender i byen.