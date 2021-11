Tre dages ventetid: Testcentret på Tysklandsvej kæmper for at følge med efterspørgslen

Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Tænk et par dage frem, hvis du ved, at du får brug for en pcr-test.

Sådan lyder opfordringen fra Carina Brinch Rasmussen, der er økonomi- og planlægningschef ved Sygehus Lillebælt og bl.a. står for at rekruttere podere til regionens testcenter på Tysklandsvej.

Her er der nemlig tre dages ventetid på en pcr-test til voksne uden symptomer.

»Der er pres på. Vi arbejder på at løse det med løbende ansættelse af nye medarbe