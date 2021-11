Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Så kommer december til os endnu engang - en måned hvor vi venter på den fede julemad, mens vi får lyst til at kvæle både Søren Banjomus og Last Christmas, som af en eller anden uforklarlig årsag bliver ved med at komme ud af højttalere i snart set alle hjørner af samfundet.

Pyt med det, for snart skal vi have gaver, og synge falsk rundt om et grantræ, og så lever vi med meget, ikke?

Men julemåneden skal naturligvis ikke