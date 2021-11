Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Randers FC’s Søren Pedersen og Thomas Thomasberg ville aldrig hente en spiller, som midt i november endnu har årets første klubkamp til gode.

Noget af en påstand, jeg ved det, for det viser sig måske, at Ali Adnan bliver VB’s bedste køb under den nuværende ledelse - en titel der heller ikke er decideret vanskelig at få fat i.

Ali Adnan fik sin debut i søndagens udekamp mod Randers FC, og det var et opgør, som hjemmeholdet ubesværet vandt med 4-1