Regionens testcentre opruster - men forvent kø i et stykke tid endnu

Både i Vejle og alle andre steder i Region Syddanmark har der været en stigende smitte med coronavirus i den seneste tid. Det har sammen med kravet om coronapas flere steder skabt travlhed på regionens testcentre, og det gøres der nu noget ved.

Regionen er gået på jagt efter flere podere, skriver den i en pressemeddelelse.

»For få uger siden testede vi meget, meget få. Nu er testbehovet eksploderet, og det forsøger vi selvfølgelig at tilpasse os. Det kræver flere nye podere, og de er ikke så nemme at rekruttere, som de var tidligere. Vi gør alt, hvad vi kan, men der vil være borgere, der kommer til at opleve kø her i den indledende fase,« siger koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen i pressemeddelelsen.

Men podere gør det ikke alene. Hver region har en analysekapacitet stillet til rådighed hos Statens Serum Institut, og Region Syddanmark bruger allerede nu sin andel. Regionen foretager dagligt ca. 33.000 PCR-tests og mere end 15.000 hurtigtests.

»Så nye podere vil formentlig ikke betyde, at vi kan teste flere, men det vil skabe en bedre oplevelse for borgerne, der ikke vil opleve kø i samme omfang, da vi kan udvide åbningstider. Skal vi teste flere, kræver det mere analysekapacitet,« siger Kurt Espersen.

Anbefalingen fra de nationale sundhedsmyndigheder er, at PCR-test skal bruges ved symptomer og nære kontakter. Hører man ikke til de grupper, kan man med fordel gøre brug af tilbuddet om hurtigtest.