Situationen omkring asylcentret i Sandvad er nu eskaleret i en sådan grad, at der er indsat et vagtværn til at patruljere omkring centret. Det sker blandt andet af frygt for Røde Kors-ansattes sikkerhed.

Udlændingestyrelsens vicedirektør, Grith Sandst Poulsen, oplyser til JP Vejle, at vagterne er indsat som en direkte konsekvens af et dialogmøde i Sandvad den 12. november. Her var blandt andre styrelsen, Røde Kors og lokale beboere til stede,