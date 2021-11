Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Vi indleder lige en smule tilbage i tiden.

Okay, lidt mere end en smule, for i 1600-tallet opstod et nyt fænomen i det franske aristokrat, nemlig saloner, hvor mennesker i fine klæder mødtes i udvalgte, smukke rum for at høre musik, diskutere filosofi, og lade sig inspirere.

I 2021 fik Vejle sin helt egen salon.

Efterårssalon, blev den døbt, men søstrene Anne Lawaetz Haaning og Katrine Schytz Haaning,