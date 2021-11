Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Hvem af os har ikke haft et stykke Stimorol eller V6 i munden på et tidspunkt?

Ja, faktisk sidder jeg med et stykke Stimorol fra den grønne pakke i munden lige nu.

Netop de to tyggegummimærker - samt mærket Dirol - blev skabt på tyggegummifabrikken Dandy, der havde hovedsæde i Vejle, og familien bag det, der i 1915 startede som Vejle Tyggegummi, er i dag blandt landets rigeste.

Det viser en ny liste over de 100 rigeste danskere, som Økonomisk Ugebrev står bag. Listen er tidligere blevet udgivet af Berlingske.

Familien Bagger-Sørensen er langt fra nye på listen, hvor de indtager en 56. plads med en formue på 3,3 mia. kr. Sidste år var familiens formue på 3 mia. kr., men alligevel er familien faktisk rykket ni pladser ned ad listen.

I sommer solgte Bagger-Sørensen-familien og kapitalfonden EQT virksomheden Fertin Pharma A/S til Philip Morris International for 5,1 mia. kr. Bagger-Sørensen-familien solgte i 2017 70 pct. af aktierne i Fertin Pharma A/S til EQT for omkring 1,4 milliarder kroner, hvilket også betød et farvel til Dandyvej, hvor produktionen havde holdt til i 45 år.

Fertin Pharma var et søsterselksab til Dandys efterfølger, Gumlink, som i 2010 flyttede produktionen til Tyrkiet.

I 2020 etablerede Bagger-Sørensen familien Bagger-Sørensen Equity A/S, som investerer i mindre og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale.

Kirk Kapital er nummer 20

Også Kirk Kapital, der holder til i det ikoniske Fjordenhus, er med på listen. Og det er faktisk med en formue, der er større end Bagger-Sørensen-familiens. Familien Kirk Johansen har således en formue på 8,9 mia. kr., har Økonomisk Ugebrev opgjort. Det er nok til, at Kirk Johansen ligger nummer 20 på listen. Sidste år lå familien på 16. pladsen med en formue på 8,3 mia. kr.

Kirk Kapital er ejet af familien Kirk Johansen, som er en del af den store Lego-familie. I 2007 trådte de ud af ejerkredsen i Lego mod til gengæld at få et milliardbeløb i hånden. Det bliver nu investeret gennem Kirk Kapital.

Netop Lego-familien Kirk Kristiansen topper listen over de 100 rigeste danskere. Ifølge Økonomisk Ugebrev har familien Kirk Kristiansen en formue på 322,5 mia. kr. I top tre finder man desuden familien Holch Poulsen, der står bag Bestseller, samt familien Louis Hansen, som tjener sine penge på Coloplast, der laver medicinske hjælpemidler. De to familier har en formue på henholdsvis 134,6 mia. kr. og 80,7 mia. kr.

Sådan laves listen Formuerne på listen over Danmarks 100 rigeste er ikke de eksakte formuer, men de bedst mulige skøn efter omfattende research om ejerforhold og regnskabstal for mere end 1.500 selskaber. Formuerne er som hovedregel opgjort på basis af virksomhedernes senest tilgængelige regnskaber. Udgangspunktet for formueopgørelsen er, hvad aktiverne er værd i handel og vandel, hvis ejeren beslutter sig for at realisere dem. Du kan læse mere om metoden og finde hele listen over landets 100 rigeste her.