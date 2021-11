Vejle Kommune forskelsbehandler: Mødre får specialtilbud, fædre sendes til egen læge

Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Mænd og kvinder har næsten samme sandsynlighed for at udvikle en fødselsdepression. Mens ca. 10 pct. af kvinderne får en depression efter fødslen, sker det samme for ca. 8 pct. af mændene.

Alligevel er der stor forskel på den hjælp, som mænd og kvinder får i Vejle Kommune. Mens kvinderne henvises til en specialuddannet sundhedsplejerske og får tilbud om gruppeterapi, bliver mændene sendt til egen læge »med henblik på samtale og eventuelt psyk