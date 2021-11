Døgnrapporten for den 18. november

Indbrudstyv taget på fersk gerning

Politiet snuppede natten til torsdag en indbrudstyv, der havde knust en rude og skaffet sig adgang til en lejlighed på Vardevej, på fersk gerning. Indbruddet blev anmeldt kl. 03.08, og kort derefter kunne en patrulje fra politiet anholde en 32-årig mand fra Horsens.

Trafikkontrol gav 19 klip

Onsdag brugte politiet nogle timer på en færdselskontrol omkring Boulevarden i Vejle. Det gav »ret mange færdselssager,« siger politikommissær Kasper Overgaard.

Helt nøjagtigt gav det 31 sager, hvoraf de 19 resulterede i kørekort med klip i. Sagerne fordeler sig på brug af mobiltelefon bag rattet og manglende brug af sikkerhedssele.

Ekskærester råbte og skreg af hinanden

En forbipasserende observerede onsdag kl. 17.20 to personer, der var i et meget ophedet skænderi omkring Pilen i Vejle Øst. Skænderiet var så voldsomt, at den forbipasserende besluttede at kontakte politiet.

En patrulje kørte til stedet, hvor det viste sig, at de vrede personer tidligere havde været kærester. De to, en 26-årig mand fra Vejle Øst og en 21-årig kvinde fra Grindsted, råbte og skreg så meget af hinanden, at det kostede dem begge en sigtelse efter ordensbekendtgørelsen, hvilket formentlig koster en bøde.

Døgnrapporten for den 17. november

To unge piger, en ung fyr og en 42-årig mand taget med hash

Tirsdag eftermiddag på Banegårdspladsen i Vejle fandt politiet to unge piger omkring 18 år i besiddelse af en mindre klump hash og en joint til eget forbrug. De to pigers henholdsvis værge og forældre er blevet underrettet, lyder det.

Senere på aftenen kl. 20.18 i p-huset Albert finder man igen hash. Denne gang er det en ung mand på 19 og en 42-årig mand, som er i besiddelse af hash til eget forbrug.

De er begge sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer, oplyser politiet i Vejle.

Døgnrapporten for den 10. november

Flere indbrud

Der er blevet begået flere indbrud i vejlensiske boliger.

Det ene skete mellem mandag og tirsdag i en villa på Anemonevej. Der blev ståjlet et smykkeskrin samt smykker af guld og sølv.

Også i Tueager var der indbrud mellem mandag og tirsdag. Her blev der brudt en terrassedør op og efterfølgende stjålet fem designerstole og en designer gulvlampe samt nogle smykker.

Døgnrapporten for den 9. november

Indbrud i villaer

Mandag var der indbrud i to villaer i Vejle.

I den ene, på Kirkebakken, blev en terrassedør brudt op. Og tyvene gik igennem hele huset og stjal blandt andet kontanter i euro og kroner samt en bærbar computer, smartphone, diverse smykker og en hårtørrer.

Det skete mellem kl. 17:45 og 21.

I den anden villa på Hans Egedes Vej blev et vindue brudt op og huset herefter gennemrodet.

Der blev stjålet diverse smykker og en vielsesring med »Jonna 26/08/64« indgraveret. Det skete mandag mellem kl. 12:30 og 23:30.

Døgnrapporten for den 8. november

Problemer på Bar Mix

To mænd blev natten til søndag anholdt efter anmeldelse fra dørmand på Bar Mix.

De skulle have teet sig på baren, og var af dørmændende blevet bedt om at forlade stedet.

Det ville de ikke, og det endte med, at den ene skubbede til en dørmand. Herefter blev begge tilbageholdt, indtil politiet ankom.

De blev bragt til afrusning i detentionen og sigtet for brudt på restaurationsloven.

Den ene mand var 20 år, mens den anden var 21 år.

Spirituskørsel

På Østjyske Motorvej natten til søndag påkørte en mand en anden bil kl. 02:18.

Påkørslen fik den forurettede til at køre ind i autoværnet, men ingen af parterne kom til skade.

Efterfølgende frakørte manden, der forsagede hændelsen, dog stedet uden at oplyse, hvem han var.

Politiet fik efterfølgende fat på manden ved hans bopæl, hvor det blev konstateret, at han var fuld. Herefter blev han anholdt og bedt om at afgive blodprøve.

Ligeledes blev en kvinde fra Svendborg på 27 år kl. 03:36 stoppet i bil, hvor hun også blev vurderet til at være fuld.

Rullede rundt på hovedet

En kvinde på 50 år mistede søndag kl. 14:52 herredømmet i sin bil på Midtjyske Motorvej i sydgående retning ved Vejle Nord.

Det gik så galt for sig, at bilen rullede rundt i rabatten og endte på hovedet.

Men heldigvis kom kvinden ikke noget til skade - kun bilen blev medtaget.

Det skyldes muligvis for høj fart ifølge Sydøstjyllands Politi.

Døgnrapporten for den 7. november

Svært beruset mand påkører bil og flygter

Natten til søndag påkørte en mand i bil en anden bil på Østjyske Motorvej i nordgående retning i Vejle.

Det skete kl. 02:18, men gerningsmanden så ikke grund til at standse efter kollisionen.

Efterfølgende fik politiet dog en anden anmeldelse om bil holdende i nødsporet. Føreren af bilen løb i retning af Herning Motorvejen, og herefter satte politiet i jagt efter ham.

De fik fat i en svært beruset mand født i 1986, som på tidspunktet blev anholdt.

Døgnrapporten for den 6. november

Sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer

På parkeringspladsen ved Jernbanegade, fredag aften kl. 20.45, henvendte politiets specialpatrulje sig til en, ifølge politiet, »ung fyr«, som opførte sig mistænkeligt.

Det viste sig, at den 24-årige mand var i besiddelse af 25 salgsposer med hash af i alt 36 gram og et større kontant beløb. Manden er sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, og politiet har beslaglagt beviserne i sagen.

Det fremgår ikke, hvorvidt den sigtede erkender omstændighederne. Sagen afgøres med en bøde.

Bad politiet om »at smutte«

En lokal, 22-årig mand blev sendt i detentionen, efter han omkring kl. 21.35 optrådte voldeligt overfor politiet på Dæmningen, ud for nummer 19.

I patruljens anmeldelse lyder det, at manden gestikulerede vildt og bad politiet om »at smutte fra stedet«. Ved visitationen fandt man omkring 1 gram kokain, og manden blev taget med til at falde ned i detentionen.

Taget for spirituskørsel

Ved et rutinetjek opdagede politiet en spritbilist fredag aften kl. 19.46.

Den 37-årige mand virkede påvirket af alkohol, og havde også promille over det tilladte. Det førte til mandens anholdelse på stedet.

Døgnrapporten for den 4. november

Frontalt sammenstød

To bilister kørte frontalt sammen med omkring 80 km/t på Koldingvej uden for Vejle. Uheldet skete kl. 17.50.

En 21-årig mand kørte i sydgående retning og kom over i den modsatte vognbane, sandsynligvis i forbindelse med en overhaling. Her stødte han frontalt sammen med en kvinde, der kørte i nordgående retning. Bilerne snurrede rundt, men forblev på vejen. Ingen af de involverede kom alvorligt til skade, men der skete betydelig materiel skade på bilerne.

En bilinspektør har været på stedet for at undersøge, hvordan uheldet skete.

Voldssag og højderedning

Politiet var omkring kl. 14.24 til højderedning på Havnegade. Her så en beboer sig nødsaget til at forlade en lejlighed og kravle ud på den forkerte side, for at undgå nogen ballade, der foregik inde i lejligheden. Personen kom ned i sikkerhed, men højderedningen udsprang af en anden sag. Politiet er nemlig lige nu ved at efterforske den voldsepisode, som foregik inde i lejligheden, som fik personen til at flygte ud.

Sigtet for bedrageri

En 41-årig kvinde satte sig onsdag kl. 21.40 i en taxa på Vejle Sygehus for at blive kørt til sit hjem i Fredericia. Kvinden vidste, inden hun satte sig ind i taxaen, at hun ikke kunne betale, og derfor blev hun sigtet for bedrageri.

Slagsmål foran Kirkens Korshær

Tre personer kom torsdag kl. 12.36 i slagsmål foran Kirkens Korshær på Flegmade. De tre personer er nu sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Det drejer sig om to mænd og én kvinde.