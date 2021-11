14/11/2021 KL. 17:06

Analyse: Over 3400 offentlige stillinger skal nedlægges i Vejle Kommune frem mod 2035

»Det kommer ikke til at ske,« garanterer Rune Bønnelykke fra Nye Borgerlige, som er partiet bag en økonomisk plan for Danmark, men omvendt viser de seneste sager i vores sundheds- og ældrepleje, at vi skal gøre tingene anderledes, som spidskandidaten i Vejle siger