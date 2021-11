Da it-virksomheden Datagruppen MultiMed sidste år landede et overskud på 9,3 mio. kr., sagde direktør Kristian Foged, at det aldrig ville blive bedre.

Det fik han ikke ret i. For virksomheden med base i Vinding har netop offentliggjort et nyt regnskab, der viser et overskud på godt 12 mio. kr. Det sker efter et år, hvor virksomheden med direktørens egne ord har været »lidt ekstra heldige«.

»Vi synes også selv, at det er vildt. I