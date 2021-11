VB henter irakisk landsholdsprofil

Vejle Boldklub slås for livet i Superligaen og har nu fået en rutineret tilgang til førsteholdet.

Den 27-årige irakiske landsholdsspiller Ali Adnan ankommer således på en fri transfer og medbringer erfaring fra blandt andet 80 A-landskampe samt ophold i klubber som Udinese, Atalanta og Vancouver Whitecaps.

Vejles tekniske chef, Johan Sandahl, er begejstret for tilgangen af Adnan, der beskrives som en offensiv venstreback og en ledertype.

»Ali Adnans CV taler sit eget tydelige sprog. Han er en kvalitetsspiller, som er klar til at gøre en forskel. Ali har en god alder og er en bærende pille på det irakiske landshold,« siger Sandahl til klubbens hjemmeside.

Adnan støder først til Peter Sørensens trup efter den kommende landsholdspause og er derfor ikke med i søndagens nøglekamp hjemme mod Sønderjyske.

»Jeg er glad for at kunne kalde mig Vejle-spiller. Vejle Boldklub er en historisk klub med stolte traditioner og gode faciliteter, og jeg ser det som min vigtigste opgave at hjælpe klubben til bedre resultater.«

»Jeg er klar til at arbejde hårdt og forhåbentlig gøre klubbens mange fans glade med mit spil. Sammen har vi en mission: overlevelse,« siger Ali Adnan.

Vejle er sidst i Superligaen med 5 point efter 14 kampe. Sønderjyske på næstsidstepladsen har 9 point, mens FC Nordsjælland som tredjesidst har 14 point. De to nederste hold rykker ud.