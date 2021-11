07/11/2021 KL. 15:09

For abonnenter

Venstre: »Vejles detailhandel kollapser ikke, fordi der kommer fire nye butikker på Gammelhavn«

Per Olesen (V) er sikker på, at det planlagte projekt på Gammelhavn på alle måder bliver en stor succes for hele byen - også for den eksisterende detailhandel på og omkring gågaden, understreger han.