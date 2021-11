Hvis du vil vide mere om Vejle Se seneste artikler fra JP Vejle

Døgnrapporten for den 4. november

Frontalt sammenstød

To bilister kørte frontalt sammen med omkring 80 km/t på Koldingvej uden for Vejle. Uheldet skete kl. 17.50.

En 21-årig mand kørte i sydgående retning og kom over i den modsatte vognbane, sandsynligvis i forbindelse med en overhaling. Her stødte han frontalt sammen med en kvinde, der kørte i nordgående retning. Bilerne snurrede rundt, men forblev på vejen. Ingen af de involverede kom alvorligt til skade, men der skete betydelig materiel skade på bilerne.

En bilinspektør har været på stedet for at undersøge, hvordan uheldet skete.

Voldssag og højderedning

Politiet var omkring kl. 14.24 til højderedning på Havnegade. Her så en beboer sig nødsaget til at forlade en lejlighed og kravle ud på den forkerte side, for at undgå nogen ballade, der foregik inde i lejligheden. Personen kom ned i sikkerhed, men højderedningen udsprang af en anden sag. Politiet er nemlig lige nu ved at efterforske den voldsepisode, som foregik inde i lejligheden, som fik personen til at flygte ud.

Sigtet for bedrageri

En 41-årig kvinde satte sig onsdag kl. 21.40 i en taxa på Vejle Sygehus for at blive kørt til sit hjem i Fredericia. Kvinden vidste, inden hun satte sig ind i taxaen, at hun ikke kunne betale, og derfor blev hun sigtet for bedrageri.

Slagsmål foran Kirkens Korshær

Tre personer kom torsdag kl. 12.36 i slagsmål foran Kirkens Korshær på Flegmade. De tre personer er nu sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Det drejer sig om to mænd og én kvinde.





