39-årig mountainbiker henvendte sig selv efter voldsepisode, men med en helt anden forklaring end anmelderen

Der er nu opstået tvivl om, hvad der egentlig skete på stisystemet omkring Tirsbjergvej i Bredballe mandag den 25. oktober omkring kl. 19.10.

JP Vejle fortalte tirsdag, at en 56-årig mand havde anmeldt en voldsepisode til politiet. Ifølge ham var han kommet gående på stien, da han var blevet overhalet bagfra af en gruppe på seks mountainbikere. Da der på stedet er skiltet med cykling forbudt, påpegede den 56-årige dette over for mountainbikerne.

Så langt er der nogenlunde enighed om forklaringen, efter en 39-årig mand tirsdag kontaktede politiet for at give sin version af sagen.

»Han ringer faktisk og anmelder en voldssag. Han siger, at han hører, at der er en, der råber af ham, hvorefter han vender om og står af cyklen for at høre, hvad det drejer sig om. Her bliver han slået i ansigtet med en knyttet hånd. Han kvitterer med et slag tilbage,« siger Mikkel Ross, vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi.

Den 56-åriges anmeldelse lød ellers på, at han selv havde modtaget to knytnæveslag, men altså intet om, at han selv skulle have slået.

»Der er lidt modstridende forklaringer, som vi skal have kigget på. Der er også nogle andre cyklister, som var på stedet og som nok har set det,« siger Mikkel Ross.

Politiet vil nu tage fat i nogle af de andre cyklister, der var på stedet for at få deres udlægning af sagen.