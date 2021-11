Hvis du vil vide mere om Vejle Se seneste artikler fra JP Vejle

Køb abonnement for 1 kr. resten af året

Modtag nyhedsbrev

Her er JP Vejle - lær os at kende

I dag viste sygeplejerskerne atter deres utilfreds.

Det skete med en strejke, som ramte flere af landets sygehuse.

Også Vejle var ramt, oplyser kommunikationschef Cathrin Tromborg Bræstrup.

»Ifølge mine oplysninger drejede det sig om cirka 30 sygeplejersker i Vejle og 25 i Kolding, og det var færre end sidst,« siger Cathrin Tromborg Bræstrup.

Arbejdsnedlæggelserne skyldes de ansattes utilfredshed med arbejdsvilkårene på landets sygehuse.

»Selvfølgelig kan det godt gå ud over nogle patienter. Men der er et akutberedskab tilbage på afdelingerne, så der ikke er nogen, der er i livsfare på grund af det her. Det er kun en time, vi er væk,« har talsmand Luca Pristed tidligere udtalt til Ritzau.

Arbejdsnedlæggelserne var planlagt til at vare fra kl. 7.45 til 8.45.