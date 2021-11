Hvis du vil vide mere om Vejle Se seneste artikler fra JP Vejle

Ingen kan beskylde Lars Schubert for manglende engagement.

Lige så vanskeligt er det at angribe ham for ikke at involvere sig i det samfund, han er en del af.

Ja-hatten er trukket godt ned om ørerne på den 50-årige projektleder, som arbejder i psykiatrien, og lige siden flytningen til Vejle for godt 20 år siden har han sat sit aftryk på det lokale foreningsliv.

Han voksede op i Fredericia, hvor han spi