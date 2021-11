Kørte i grøften: 68-årig død efter ildebefindende bag rattet

Det var et ildebefindende, der gjorde, at en 68-årig kvinde lørdag aften havnede i grøften i krydset mellem Ribevej og Oustrupvej/Tudvadvej, øst for Egtved.

Uheldet skete ved lav hastighed, og kvinden kom ikke alvorligt til skade ved selve uheldet, alligevel afgik hun søndag ved døden på Odense Universitetshospital.

»Vi er ikke færdige med at lave undersøgelser, men der er ikke sket nogen skader, der godtgør, at hun har mistet livet, så det tyder på, at det er hendes ildebefindende,« siger Mikkel Ross, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.

Da bilen ved lav hastighed var kørt i grøften, ilede flere personer til stedet og ydede førstehjælp. De fik liv i den 68-årige, som derefter blev overført til Odense Universitetshospital, hvor hun altså afgik ved døden i løbet af søndagen.