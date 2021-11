06/11/2021 KL. 06:55

Nyt hus på Havnepladsen dropper den øverste etage

Bygherre Niels Lindberg har fået mange projekter kasseret, men nu lysner det endelig for ham - til marts 2022 forventer han at flytte ind i de to øverste etager, mens både stueplan og 1. etage er solgt til erhvervsbrug