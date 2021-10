Mandag kl. 10 vil det igen være muligt at få en kviktest for coronavirus i Vejle.

Det sker, efter regeringen tidligere på ugen besluttede at genindføre kviktests som følge af den stigende smitte i samfundet.

Kviktestcentrene blev ellers lukket 9. oktober.

Brian Rosenberg, administrerende direktør i Carelink, som er ansvarlig for kviktests i Region Syddannmark, oplyser, at der mandag kl. 10 vil stå to podere klar til at teste borgerne.

Det svarer til en kapacitet på op til 300 tests om dagen.

»Vi har folkene klar, og hvis der bliver behov for flere folk, så sætter vi det på,« siger Brian Rosenberg.

Fremover vil testcentret være åbent fra kl. 8 til kl. 19.