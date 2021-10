29/10/2021 KL. 17:11

Emma Møller langede de første churros over disken: »Jeg er glad, men jeg havde også et mindre breakdown i går«

Fredag kunne Emma Møller endelig byde vejlenserne indenfor i sin nye deli-forretning, efter at have kæmpet for at få lov til at blive erhvervskunde i en af de lokale banker.