Årets rummelige virksomhed og årets mentor i Vejle Kommune kåres ved en prisuddeling i slutningen af november, og spændingen er intensiveret, da de fem finalister i hver kategori er fundet.

Det er Arbejdsmarkedsudvalget, der traditionen tro hædrer en virksomhed og en enkeltperson, som har gjort en ekstra indsats for at hjælpe udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet i Vejle Kommune, og vinderne kåres ved et arrangement i Spinderihallerne den 30. november.