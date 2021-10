31/10/2021 KL. 11:54

For abonnenter

Johannes Vestergaard Melchiorsen: »Vi synes selv, vi leverede scenekunst på et meget højt niveau«

Engang håbede han, at fremtidens levebrød var at optræde, men sådan gik det ikke - i dag lever han med glæde et liv som folkeskolelærer, men kontakten til teaterverdenen har han fortsat via sin nye bestyrelsespost i Danmarks største teaterforening, TeaterVejle.