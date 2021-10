Vejle knækkede Horsens efter nyt stort pokalcomeback

Vejle Boldklub er ved at gøre det til et varemærke at levere flotte comebacks i denne sæsons udgave af Sydbank Pokalen.

Tirsdag gik det efter et større drama ud over AC Horsens fra den næstbedste række, som førte 1-0 på hjemmebane indtil tillægstiden. Her udlignede Vejle og endte med at tage sejren med 3-1 efter forlænget spilletid.

I forrige runde var Vejle endnu mere presset, da man frem til 90. minut var bagud 1-3 mod Vanløse. Men med tre scoringer i tillægstiden lykkedes det på mirakuløs vis at spille sig videre.

Vejle er altså klar til kvartfinalerne sammen med Kolding IF og Hvidovre.

Mens Kolding var første hold til at spille sig i kvartfinalerne, vandt Hvidovre tirsdag med 2-1 ude over Fredericia.

Horsens fik ellers den bedst tænkelige indledning på opgøret mod Vejle. Stadionuret havde kun lige passeret to minutter, da hjemmeholdet tog føringen.

En generobring højt på banen i venstre side førte til et perfekt indlæg til Aron Sigurdarson, som kunne flugte bolden i nettet med indersiden fra nært hold.

Horsens kunne være klart bedst tilfreds med kampen halvvejs. Ikke kun fordi man var i front, men også fordi man havde fået pillet brodden ud af Vejles offensiv.

Det tog Vejle-træner Peter Sørensen konsekvensen af i pausen. Han hev sine to angribere ud og erstattede dem med Allan Sousa og Andrés Ponce. En klar indikation af, hvad han mente om præstationen i de første 45 minutter.

Det skulle vise sig at være en god idé.

Det store niveauløft dog vente på sig, og igen skulle tillægstiden tages i brug for Peter Sørensens tropper.

Indskiftede Allan Sousa sparkede et frispark i muren, men på riposten følte han flot bolden ind med sin ellers kolde højrefod.

En iskold spand vand i hovedet på hjemmeholdet, som ikke havde mere at skyde med i den forlængede spilletid.

I overtiden af forlængelsens første halvleg gjorde Kevin Custovic det til 2-1, og det sidste søm i Horsens-kisten slog Allan Sousa i med en smuk scoring fem minutter før tid.