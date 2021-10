Tatovør-sagen: Steffan Mærsks bekymringer ender på EU-Kommissionens bord

Historien om Steffan Mærsk, der er selvstændig tatovør og indehaver af tatovørsalonen Solo Tattoo & Art Studio på Grejsdalsvej i Vejle, der er bekymrer sig over konsekvenser ved de kommende EU-regler på tatovør-området, er i bogstavligste forstand nået hele vejen til Bruxelles.

Hans og andre tatovørers situation har nemlig fået medlem af Europa-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti Pernille Weiss til at stille et spørgsmål til EU-Kommissionen, fortæller hun til JP Vejle.