11 ting du skal vide om filmen Pretty Woman, der er på vej til Vejle som musical

Hvis du vil vide mere om Vejle Se seneste artikler fra JP Vejle

Køb abonnement for 1 kr. resten af året

Modtag nyhedsbrev

Her er JP Vejle - lær os at kende

Pretty Woman opsættes for første gang som musical i Danmark. Et af de steder, du kan se forestillingen bliver i Vejle, hvor den spiller fra den 23. til 27. november 2022 i Vejle Musikteater. Det skriver Vejle Musikteater i en pressemeddelelse.

Som publikum får man mulighed for at gense de ikoniske øjeblikke og karakterer fra filmen på en helt ny måde. Det gælder bl.a. persongalleriet med Vivian Ward og Edward Lewis i spidsen samt den slibrige advokat Philip Stuckey, Vivians festlige veninde Kit og ikke mindst den elskelige hoteldirektør Mr. Thompson.

Det romantiske Hollywood-eventyr om den hårdkogte gadeprostituerede Vivian og den kyniske forretningsmand Edward, der forelsker sig hovedkulds i hinanden, er siden biografpremieren for 31 år, blevet genudsendt igen og igen på tv. Nu tilsættes historien altså et musical setup med dans og rockede Bryan Adams-ballader herhjemme, efter at have spillet på Nederlander Theatre på Broadway og West End-teatret i London.

På scenen i Danmark spilles Vivian Ward af Nina Maria Schjødt Lybæk-Hansen, der er uddannet fra musicalakademiet i Fredericia. Mens Edward Lewis spilles af Tomas Ambt Kofod, der er uddannet fra Skuespillerskolen ved Århus Teater. Produktionsselskabet bag er Lion Musicals.

Udover Vejle kommer musicalen også til København, Randers, Viborg, Aalborg, Odense, Esbjerg, Frederikshavn, Holstebro, og Aarhus.

Fun facts om filmen Pretty Woman Filmen blev oprindelig skrevet som et mørkt drama med titlen ”3,000”, refererende til det beløb, Edward betalte Vivian for, at hun tilbragte natten med ham. Da Touchstone Pictures kom ombord, blev manuskriptet omskrevet til en romantisk komedie. Den ikoniske scene hvor Edward smækker smykkeæsken ned over Vivians fingre blev improviseret af Richard Gere uden Julia Roberts vidende. I scenen på hotellet Beverly Wilshire hvor Richard Gere spiller klaver, er det faktisk både ham selv, der spiller og også ham, der har komponeret stykket.





Julia Roberts var så nervøs for at filme Vivians elskovsscener med Edward, at en vene sprang i hendes pande.





Holdet bag filmen kæmpede med at få Julia Roberts til at grine oprigtigt i den scene på hotellet, hvor Vivian ser I Love Lucy, så instruktøren Garry Marshall endte med at stille sig bag kameraet og kilde hende under fødderne. Den berømte røde kjole, som Vivian har på i operaen, var oprindeligt tiltænkt at skulle være sort, da det var studiets foretrukne farve. Kostumedesigneren vidste, det ikke ville fungere med en sort kjole og efter at hun havde lavet tre forskellige bud på sorte kjoler, fik hun ret i, at en rød kjole var bedst.





Det var meningen, at Edwards sportsbil skulle have været en Porsche eller en Ferrari, men da ingen af de to brands ville associeres med at samle prostituerede op, endte hans bil med at blive en Lotus. Der blev bestilt tre gange så mange af den bilmodel fra Lotus efter filmen udkom.





Richard Gere sagde nej tak til rollen som Edward flere gange, men Garry Marshall sendte Julia Roberts hen til Richard Geres lejlighed for at ændre hans holdning. Gere har senere forklaret, at han var fascineret af den unge stjerne, der kom med en seddel, hvor der stod ”please sig ja”, mens Marshall ringede for at få en opdatering.





Edward inviterer Vivian i Operaen for at se Giuseppe Verdis La Traviata (1853), hvis handling til dels spejler Vivians egen situation. Den romantiske opera handler om luksusluderen Violettas umulige kærlighed til Alfredo, en ung mand fra det bedre parisiske borgerskab. I operaen ender det med sygdom og død - for Vivian ender det heldigvis med bryllup og livslang lykke.





Den røde jakke som Vivian har på, da Edward ser hende for første gang på Hollywood Boulevard, købte produktionen af en tilfældig person, som de så gå rundt med den på gaden.





Den kendte og kostbare halskæde fra filmen, som Vivian har på i operaen, er 200.000 pund værd. Da halskæden var til låns fra en smykkebutik, var kravet for lånet, at der i hver scene, hvor halskæden var med, var en bevæbnet sikkerhedsvagt bag kameraet til at passe på halskæden. Kilde: Vejle Musikteater og The Daily Mirror

Læs også Mød den 25-årige danser og transkvinde, der bringer historien om vejlensiske Lili Elbes forvandling fra mand til kvinde tilbage til byen