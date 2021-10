Rundt omkring i Vejle Kommune er der blevet stillet 135 intelligente skraldespande og 15 kompressorskraldespande op i den seneste tid.

De er en del af et pilotprojekt, som en kommunal innovationspulje har støttet. De intelligente skraldespande registrerer mængden af affald og giver besked, når det er tid til at blive tømt, og det kaster flere gode ting af sig.

Først og fremmest vil borgere sjældnere opleve at møde overfyldte skraldespande, når de skal af med deres slikpapir eller servietter, hvilket er dejligt for den enkelte. Data fra skraldespandene kan dog også fortælle noget om, hvorvidt de er placeret rigtigt, og på den måde kan de hjælpe med at mindske mængden af affald kastet i naturen.

Der er også en klimamæssig gevinst ved de nye skraldespande, forklarer Gerda Haastrup Jørgensen (V), formand for Teknisk Udvalg.

»Vi har i Teknisk Udvalg en Innovationspulje, som medarbejderne kan søge penge fra til pilotprojekter, der gør arbejdet nemmere og gerne bedre. Vi har valgt at støtte pilotprojektet her, som gerne skal føre til mindre affald i naturen og i byerne. Og så vil de færre og mere målrettede ture med renovationsbilerne alt andet lige betyde, at udledning af CO2 nedsættes. Vi vægter klimaet og miljøet højt i kommunen, og derfor skal vi give vores borgere og besøgende bedre muligheder for at møde en skraldespand, der ikke er overfyldt,« siger hun i en pressemeddelelse.

Skraldespandenes intelligens sidder i en lille sort boks på undersiden af låget. Den indeholder en sensor, og den sender et signal, når det er tid til tømning. I første omgang er to renovationsruter udvalgt til pilotprojektet. Det drejer sig om den nordøstlige og den sydlige del af kommunen.

Projektet bliver vurderet løbende, og planen er, at en projektrapport skal ligge klar til nytår.