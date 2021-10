Hvis du vil vide mere om Vejle Se seneste artikler fra JP Vejle

I den kommende tid vil man som borger fra første parket kunne opleve, når en række politikredse træner samarbejde og taktik ude i virkeligheden. Onsdag den 27. oktober og den 24. november mellem kl. 9 og kl. 17 træner Fyns og Sydøstjyllands Politi »Det mobile Indsatskoncept« flere steder i Vejle. Skydebanen på Politiskolen i Vinding kommer i brug under træningen, og det samme gør industriområdet ved Fredericiavej.

Politiet skal lave teknisk træning og øve forskellige taktikker og manøvre, så betjente på tværs af politikredse får de samme færdigheder og forståelser til skarpe situationer.

Kampklædte betjente og politikøretøjer vil fylde en del i gadebilledet, hvilket også kan påvirke trafikken. Politiet understreger dog, at der ikke er nogen grund til bekymring, og at det burde være muligt at identificere øvelserne, da alle køretøjer, der deltager i øvelserne, vil være markeret med ordet »Politiøvelse.«

Hvad er Det mobile Indsatskoncept? Det mobile Indsatskoncept er en samlet tilgang til teknikker og manøvrer til brug for indsættelse af større styrker i forbindelse med eksempelvis civile uroligheder. Konceptet beskriver både strategisk, operationelt og taktisk niveau og består af politifolk fra alle politikredse, der har det som en særlig kompetence ved siden af deres almindelige arbejde. For at understøtte, at alle indsatte styrker på tværs af politikredse arbejder ensartet, uddannes og trænes betjentene i konceptet i fællesskab.

»Øvelser er vigtige for, at vi i fællesskab, som et samlet politi på tværs af politikredse, kan sætte ind med den fornødne kraft og være i strand til at arbejde ud fra de samme koncepter og forståelser, når det virkelig gælder,« siger chefpolitiinspektør Klaus Munk Nielsen fra Sydøstjyllands Politi.

»Det er også vigtigt, at vi træner i naturlige omgivelser og under naturtro vilkår, så vi virkelig bliver klar og skarpe. Og det er jo ingen hemmelighed, at øvelser ofte tilrettelægges med endnu værre scenarier, end virkeligheden kan byde på, så politifolkene skal nok få nogle gode og lærerige dage,« siger han.

Øvelserne påvirker ikke politikredsenes almindelige arbejde.