Du får nu mulighed for at røre en krabbe, se et bundskrab, dufte havet og mødet en havbiolog, når forskningsskibet Aurora fra Aarhus Universitet bl.a. besøger Vejle som en del af årets togt, der skal sætte fokus på havmiljøet i Lillebælt.

Der er både planlagt undervisning af lokale skoleelever og sat tid af til et byrådsbesøg på skibet. Der er desuden også mulighed for at alle interesserede kan komme forbi til aktiviteter på kajkanten i samarbejde med Sund Vejle Fjord og Syddansk Universitet. Her kan du møde både havbiologer og naturvejledere, der er klar til at fortælle og svare på spørgsmål om livet i havet. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

Tirsdag lægger forskningsskibet nemlig til på Honnørkajen på havnepladsen i Vejle. Det er togtets første stop, efter at Aurora stævnede ud fra Aarhus Havn mandag. På torsdag forstætter turen videre til Fredericia og derefter til Middelfart, Kolding og Sønderborg på en i alt tre uger lang ekspedition.

Elevernes ideer præsenteres

Togtets samlede mål er at øge interessen for havmiljøet og gøre flere klogere på, hvordan man kan forbedre havmiljøets tilstand i Lillebælt.

Den del af projektet, der handler om at sætte havet på skoleskemaet, har fået titlen ”Hovedet i Havet”.

»Projekt ’Hovedet i Havet’ sætter fokus på den meget spændende og righoldige natur, der findes under havets overflade og dermed er skjult for de fleste. Det er en stor fornøjelse, at vi under dette års togt med Aurora kan arbejde tæt sammen med de mange ildsjæle fra kommunerne, og sammen med dem fortælle at det er vigtigt at passe på den naturtype vi bl.a. finder i Lillebælt,« siger projektkoordinator og leder af togtet Signe Brokjær i pressemeddelelsen.

Til sidst samles elevernes ideer og forslag til at forbedre havmiljøet i en ’ide-stafet’, der afsluttes i Sønderborg. Forslagene præsenteres ved en konference i byens multikulturhus den 13. november.

Forskningsskibet Auroras besøg i Vejle Fra den 26. til den 28. oktober ligger forskningsskibet Aurora ved Honnørkajen på havnepladsen i Vejle.

Her er den fulde oversigt over programmet: Tirsdag den 26., onsdag den 27. og torsdag den 28. oktober: Undervisning af lokale skoleelever på forskningsskibet Aurora og kajkanten kl. 9-13 alle dage.

Tirsdag den 26. kl. 16-18: Vejle byråd og naturudvalget inviteres til åbent skib og hav-aften. Oplæg om havmiljøet i Lillebælt ved forsker Stiig Markager.

Onsdag den 27. kl. 14-16: Alle inviteres til åbent skib med rundvisninger og mulighed for at få fingrene i havet, røre en krabbe, se et bundskrab og dufte havet. Der vil være aktiviteter på kajkanten og i telt hvor Sund Vejle Fjord og Syddansk Universitet fortæller om havmiljøet i Vejle Fjord.

Torsdag den 28. kl. 14-19: Sejlads fra Vejle til Fredericia med prøvetagning til efterfølgende undervisning de kommende dage.

