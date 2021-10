23/10/2021 KL. 11:58

For abonnenter

Torben Elsig-Pedersen skærer igennem - drop tanken om flydende skoledistrikter

Folkeskolen i Vejles midtby er under pres, og derfor undrer det Radikale Venstre, at et flertal i byrådet nærmest forærede Klostergades Skole til en privatskole