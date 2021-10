Hvor er de mest populære boligområder i Vejle? Her er mæglernes bud

Hvis du vil vide mere om Vejle Se seneste artikler fra JP Vejle

Der har været gang i boligmarkedet de seneste år, og det gælder også i Vejle. I 2020 blev der indgået 636 hushandler i 7100 Vejle, og det gør Vejle til den by i landet med sjette flest hushandler i 2020.

Forklaringen på Vejles popularitet er ifølge to lokale ejendomsmæglere, at Vejle har noget for enhver smag og at man har været rigtig god til byudvikling. Derudover er der selvfølgelig udsigten.

»Udsigt er vigtigt, og det vil folk gerne betale ekstra for. I Vejle er der heldigvis rigtig mange skrænter med udsigt,« siger Gert Stokkendal, indehaver af Danbolig i Vejle.