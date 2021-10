90.744 biler i døgnet: Beboerne langs motorvejen har fået nok. Nu vil de have kommunen ind i kampen mod støjen

Hvis du vil vide mere om Vejle Se seneste artikler fra JP Vejle

En vindstille morgen målte Erik Vinkel et støjniveau på 65 decibel i sin have i Vinding.

Det er et godt stykke over de 55 decibel, som ifølge en ny SDU-undersøgelse kan medføre øget risiko for at udvikle Alzheimers og demens, hvis man udsættes for det i længere tid af gangen.

Støjen i Erik Vinkels have kom fra motorvejen, der ligger godt en kilometer væk. Og mellem ham og vejen bor en lang række andre vejlensere, der har samme problem.