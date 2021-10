27/10/2021 KL. 06:41



Børn og ansatte var i fare for at falde i gylletank: Landmand får 11 påbud for brud på sikkerheden

En landmand nær Vejle får nu 11 påbud for brud på sikkerheden på sin gård. Sidste år fik han fem. Ansatte og børn var blandt andet i fare for at falde i en gylletank, ligesom et potentielt dræbende våben lå frit tilgængeligt. Landmanden erkender, at der er problemer.