Glem proteinshake og energigel: Vejlensiske iværksættere arbejder på tyggegummi til musklerne

Fitnesscentrets reception bugner med dem: Chokoladebarer, kakaodrikke, pulver og gels, der alle lover at hjælpe med energien, restitutionen eller muskelopbygningen før, under eller efter træning. Men hvorfor slæbe rundt på alt det, hvis du kan få samme effekt ved at putte et tyggegummi i munden?

Det er ideen bag den vejlensiske startup-virksomhed Purpose Gum, som tre unge mænd fra henholdsvis Canada, Tyskland og Danmark står bag.