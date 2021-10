To mænd dømt for bedrageri mod Sygehus Lillebælt

Hvis du vil vide mere om Vejle Se seneste artikler fra JP Vejle

I perioden fra november 2015 til september 2019 blev Sygehus Lillebælt svindlet for i alt 2.098.222 kr. af tre mænd. Den ene var sygehusets indkøbschef fra Vejle, og han fik i maj måned en fængselsstraf på et år og ni måneder.

I dag blev de to andre mænd også idømt en straf på et år og ni måneders fængsel, tre af månederne skal afsones, mens resten er betinget af, at de skal udføre samfundstjeneste i 250 timer.

Bedrageriet foregik igennem de to mænds fælles firma, hvor de modtog betaling for varer til Sygehus Lillebælt, som aldrig blev leveret. Bedrageriet blev udført i forening og efter forudgående aftale med en tidligere indkøbschef hos Sygehus Lillebælt.

Specialanklager ved Sydøstjyllands Politi, Bolette Lund Kristensen, er tilfreds med dagens dom.

»Dommen svarer stort set til min påstand og er i overensstemmelse med den tidligere dom, der er givet i sagen,« siger hun.

Hun havde krævet to års fængsel.

De to mænd nægtede sig skyldige, og det er uvist, om de vil modtage dommen eller anke den.

Indkøbschefen, der blev dømt i maj, tilstod dengang at have bedraget Sygehus Lillebælt for 2.098.222 kr.