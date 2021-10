22/10/2021 KL. 12:25

Kørelærer fra Vejle: »Nu må det stoppe, ellers kollapser branchen«

Færdselsstyrelsen overtog 1. oktober håndteringen af teori- og køreprøver fra politiet, og det betyder blandt andet, at der er frit prøvestedsvalg - en model som skaber hamstring ikke mindst øst for Storebælt - og Færdselsstyrelsen har tidligere meldt ud, at væsentlige forbedringer først er realistiske om et til to år