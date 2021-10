Vejle har fået sin første elektriske taxi

Er man hyppig bruger af taxiudbuddet i Vejle, kan det være, man allerede har fået en tur i den. I et par uger har byens første elektriske taxi fragtet passagerer rundt, og det er taxivognmand Qasem Hassan Odis, der sidder bag rattet. Han oplever stor interesse for sit nye køretøj.

»I dagligdagen oplever jeg stor nysgerrighed fra mine taxikolleger. De vil høre om mine erfaringer. Hvor mange kilometer kan jeg i praksis køre på en opladning, hvor jeg oplader og hvor lang tid det tager. Jeg fornemmer faktisk, at flere taxivognmænd går med seriøse tanker om at skifte til el men lige vil se tiden lidt an,« siger vognmanden i en pressemeddelelse fra Dantaxi.

Han er glad for, at han er gået forrest på vejen mod en elektrificeret bilpark - også i taxibranchen.

»Personligt har jeg det fint med at være den første, og jeg har bestemt ikke fortrudt mit valg. Det er behageligt at køre i en el-bil, og foruden lavere driftsomkostninger giver jeg mit bidrag til at nedbringe CO2 udslippet i byen. Sidst men ikke mindst er kunderne glade for at køre i el-taxi. Jeg har kun fået positive tilkendegivelser,« siger Qasem Hassan Odis, der kører i en Hyundai Kona.

Som kunde kan man aktivt øge chancen for at få en tur i den elektriske taxi, når man bestiller en vogn. Gør man det via Dantaxis app, kan man vælge el-taxi som sin foretrukne, og så længe der kun er en af slagsen i Vejle, kan man være ret sikker på, hvem man bliver samlet op af, såfremt han er ledig.

»Hvis man aktivt vælger el-taxi, bliver det mig der kommer, hvis jeg er ledig og er i nærheden. Er jeg fx optaget, eller er jeg ikke på gaden, sender appen automatisk en af mine kolleger. Efterhånden som der kommer flere el-taxier tilmeldt vores selskab i Vejle, bliver sandsynligheden for at få en grøn taxi tilsvarende større,« siger Qasem Hassan Odis.