Sydøstjyllands Politi efterlyser tirsdag aften 64-årige Andreas.

Politiet skriver det sociale medie Twitter, at de frygter, at den 64-årige er forulykket i området sydvest for Vejle. Politiet peger specifikt på områderne Bredsten og Ny Højen.

Ifølge politiet kan den 64-årige været kørt af sted i en sort BMW.

Har du oplysninger, kan politiet kontaktes på 114.